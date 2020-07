news

Cocomerate della solidarietà nelle carceri dopo il lockdown

Dal 30 luglio, a Regina Coeli, il via ad alcuni appuntamenti con i detenuti, dopo l'isolamento dettato dalla pandemia

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La pandemia da coronavirus ha creato nei mesi scorsi grandi difficoltà nelle carceri, per l’accentuato isolamento e la mancanza di contatti con l’esterno. La Comunità di Sant’Egidio, che da anni visita con regolarità numerosi istituti penitenziari italiani, è riuscita ad organizzare per l’estate una campagna di solidarietà e di sostegno nelle carceri romane.

Domani, 30 luglio, a partire dalle 11.30 - nel pieno rispetto delle precauzioni sanitarie - si svolgerà a Regina Coeli una “cocomerata di solidarietà”. Si tratta non solo di fare festa in un momento complicato, anche per il caldo estivo, ma di un segnale importante per ricordare a tutti la necessità del recupero nel tessuto sociale di tante persone. Anche quest’anno le "Cocomerate della solidarietà" sono rese possibili grazie alla collaborazione e al generoso contributo del CAR (Centro Agroalimentare Roma) .



Gli appuntamenti per le “Cocomerate della solidarietà”, finora fissati, sono: domani, 30 luglio, a partire dalle 11.30, nel carcere di Regina Coeli; il 5 agosto, alle 11, a Rebibbia femminile; il 20 agosto, alle 11, a Rebibbia maschile



I giornalisti interessati sono invitati a chiedere autorizzazione alle direzioni degli istituti penitenziari e inviare messaggio, per conoscenza, a [email protected]