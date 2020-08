appuntamento

In Indonesia, webinar sull'appello internazionale "Senza anziani non c'è futuro"

2 agosto, ore 11:00 WIB, in collegamento via Zoom

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Dopo le parole di papa Francesco sugli anziani, la Comunità di Sant'Egidio e i Giovani per la Pace dell'Indonesia si collegano via Zoom il 2 agosto per un webinar sull'appello internazionale "Senza anziani non c'è futuro", per ri-umanizzare le società e dire no a una sanità selettiva.