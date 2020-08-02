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2 agosto 1999 - 2020: Yaguine e Fodé, morti per il sogno di studiare, con una lettera in tasca per l'Europa

2 Agosto 2020

GuineaMIGRANTI

Era il 2 agosto 1999. I corpi vennero trovati nel carrello di un aereo a Bruxelles. La loro lettera ci parla di un sogno ancora disatteso per tanti minori in Africa

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