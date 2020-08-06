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A Nettuno il 6 Agosto la preghiera "Morire di speranza", in memoria dei rifugiati che perdono la vita nei viaggi verso l'Europa

6 Agosto 2020 - NETTUNO, ITALIA

Morire di speranzaMIGRANTI

Alle ore 19:30 presso il Santuario di N. S. delle Grazie e S. Maria Goretti

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