In Pakistan, Sant'Egidio insegna come prevenire il contagio da coronavirus e distribuisce kit di dispositivi a bambini e famiglie

Le regole per prevenire il contagio del coronavirus sono al centro di una serie di "corsi" che le Comunità di Sant'Egidio del Pakistan stanno realizzando in questi giorni a Lahore, Islamabad e Faisalabad, coinvolgendo bambini delle Scuole della Pace, le loro famiglie, e gli anziani.

Siamo nei quartieri più poveri di queste grandi città pakistane, dove non sono circolate informazioni sulla pandemia, nonostante il numero di casi in Pakistan (e nella vicina India) sia in costante aumento.

Per questo la Comunità, con l'aiuto di diapositive, fornisce alcune nozioni di base sul virus, spiega come indossare in modo sicuro la mascherina e assicurare l'igiene delle mani. Ogni partecipante, alla fine riceve un set di mascherine, gel igienizzante, un asciugamani e un pacco di aiuti alimentari.