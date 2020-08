news

A Lesbo tra i migranti con Sant'Egidio: da Moria al Frantoio dell’amicizia. Servizio del TG1

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si cammina per sentieri stretti sulla collina di Moria, attorno solo tende improvvisate. Lesbo e i migranti, un girono infernale nato 5 anni fa, oggi di nuovo in piena emergenza, per tanti una prigione.



È qui, che dall'inizio di agosto, tanti volontari della Comunità di Sant'Egidio, sono impegnati al loro fianco per vivere insieme un'Europa diversa che sappia accogliere e integrare.