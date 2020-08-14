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Memoria di san Massimiliano Kolbe, prete martire dell'amore, che nel 1941 accettò di morire nel campo di concentramento di Auschwitz per salvare la vita di un altro uomo.

14 Agosto 2020

martiri
ShoahPreghiera

nella foto una reliquia e il suo libro di preghiere, nella basilica di San Bartolomeo, memoriale dei nuovi martiri

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