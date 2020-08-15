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I turisti dell’umanità. C'è un'altra Italia in vacanza. Quella nel campo di Moria, Lesbo. Articolo de l'Espresso

15 Agosto 2020 - PREFETTURA DI LESBO, GRECIA

Rifugiati#santegidiosummerLesbos

Studenti: professionisti. famiglie. Che hanno deciso di usare le loro ferie per portare divertimento e svago ai profughi. E sono felici così

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