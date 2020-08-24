appuntamento

Il 24 Agosto a Villa Literno preghiera in ricordo di Jerry Masslo e di quanti, immigrati ed italiani, hanno perso la vita nelle campagne

24 Agosto 2020 - VILLA LITERNO, ITALIA

Jerry MassloMIGRANTI
Preghiera

Alle ore 17:30 presso il cimitero di Villa Literno, via S. Maria a Cubito

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