In tante città italiane un ferragosto all'insegna della solidarietà. VIDEO

Sì, dalla crisi si esce solo insieme. Per questo, anche quest'anno, la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato a Roma e in tante altre città italiane, come per esempio, Milano. Palermo, Genova, Novara, Padova, Trieste (solo per citarne alcune), pranzi, cocomerate, momenti di incontro, sempre nel rispetto rigoroso delle precauzioni, osservate sin dall’inizio della pandemia. Protagonisti i volontari insieme ad anziani, senza dimora, immigrati, ma anche famiglie italiane in difficoltà.

