Estate di amicizia con gli anziani a Parma

Anche a Parma, la pandemia non ha fermato l’amicizia con gli anziani, così duramente copiti dalla pandemia e dalle sue conseguenze.

Per questo la Comunità di Sant’Egidio anche in questo anno particolare non ha rinunciato alle vacanze solidali con gli anziani presso il Seminario di Bedonia.

Pur nel rispetto delle normative vigenti per il Covid-19, i giorni trascorsi sono stati belli e sereni, e soprattutto insieme. Ritrovarsi dopo tanti giorni di isolamento è stato come riaprire il cuore alla speranza, riscoprendo la bellezza dello stare insieme.

Durante questi giorni di vacanza non è mancata la preghiera per la fine della pandemia e per gli ammalati.

Anche il Ferragosto è stata un'occasione per non restare soli, con il pranzo all'aperto nel cortile della Casa del Quartiere in Oltretorrente, seguito dall'immancabile tombola. G., conosciuto pochi minuti prima del pranzo, ha ringraziato commosso: rimasto vedovo da poco, si stava rassegnando alla solitudine e non sperava nemmeno di passare il Ferragosto in compagnia