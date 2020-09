news

Sempre più scuola per tutti: flashmob dei Giovani per la Pace

Con lettere distanziate, i Giovani per la Pace di Roma hanno composto la scritta "I bambini vogliono la scuola", nel flashmob di mercoledì pomeriggio a Villa Borghese. Uno dei temi centrali dell'incontro dei giovani è la scuola.

Durante l'estate i GxP hanno visto con i loro occhi le tante povertà aggravate dalla pandemia e hanno prestato ascolto alle richieste delle famiglie della Scuola della Pace, in difficoltà con la didattica a distanza da far seguire ai propri figli. "Il ritorno – si spera quanto prima – a una vita senza le restrizioni del Covid-19 non sia un ritorno alla pigrizia e alla rassegnazione" scrivono i Giovani per la Pace sul loro blog, per aprire un nuovo anno scolastico in cui, nel massimo rispetto delle norme sanitarie, si trovino modi e soluzioni per una "scuola per tutti".