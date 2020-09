news

La Summer school di Sant'Egidio, un esempio di didattica in sicurezza

"La scuola della pace sconfigge il coronavirus": lo ha scritto un bambino durante la Summerschool. Infatti c'è tanta voglia di scuola. Per i bambini il fatto di non essere potuti entrare in classe, di non potere incontrare i propri compagni e gli insegnanti, è stata una grande sofferenza. La Summer school della Comunità ha rappresentato quello che mancava di più: una didattica non distante.

Il programma di Rai 1, La vita in diretta, ha visitato due centri estivi didattici della Comunità di Sant'Egidio. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo il lockdown, rappresentano un esempio di didattica in sicurezza, nel rispetto delle norme sanitarie.

