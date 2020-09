news

Cibo per tutti: un impegno globale di Sant'Egidio, un aiuto che ha bisogno di te

Mense, cene itineranti, distribuzioni: la gratuità dell'amicizia

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

A livello globale, sono ancora in crescita i casi di coronavirus: 307.930 nelle ultime 24 ore (fonte: Oms, 14 settembre 2020).

L’aumento è guardato con preoccupazione nei paesi che hanno passato una prima fase acuta del contagio; in altri, l’emergenza comporta lockdown e misure più stringenti rispetto a quelle già adottate a livello globale per contenere la pandemia.



La fame e la povertà, rese più gravi dal Covid-19, colpiscono le periferie urbane e le aree rurali, nei paesi più prosperosi come in quelli più poveri, minacciati da guerra e violenza. Manca il cibo nei villaggi, nelle prigioni, nei campi profughi.



L’aiuto di Sant’Egidio è cibo per tutti. A ogni latitudine, come mostrano le foto che seguono, mense e centri donano pasti e spese solidali, anche attraverso distribuzioni capillari, espressione di una ‘solidarietà della porta accanto’. Le cene itineranti portano pasti a chi vive per strada. Aiuti umanitari diventano cibo e mascherine negli angoli del mondo dove c'è più bisogno. Le immagini raccontano un impegno iniziato sin dai primi giorni dell'emergenza e che è continuato senza fermarsi.



Dare cibo è un impegno globale della Comunità di Sant’Egidio che si lega al cuore delle sue attività: condividere il pane e nutrire il mondo con la solidarietà, grazie all’impegno volontario e gratuito di molti, per diminuire le diseguaglianze e per creare condizioni di pace.







I pacchi alimentari alla mensa della Comunità a Roma







La preparazione dei pasti a Novara







Le cene itineranti per le persone senza dimora a Genova







Il centro della Comunità a Barcellona nella sua attività estiva







Pasti per strada a Varsavia dove la Comunità aggiorna la sua "mappa della solidarietà" per raggiungere gli invisibili





In Colombia, l'aiuto ai migranti, ai senzatetto e alle famiglie con lavori precari





A Lima in Perù, uno dei paesi dell'America Latina più colpiti dalla pandemia





Haiti, paese devastato dal terremoto del 2010, cerca ora le forze per rispondere alla crisi causata dal Covid-19



Nel Nord del Mozambico, colpito dal terrorismo, al fianco di chi ha perso la terra da coltivare o la casa che è andata bruciata





Nei campi per sfollati interni della Nigeria





Hong Kong, preparazione dei pasti per la distribuzione serale





In Indonesia, per i poveri di Jakarta