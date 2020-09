news

Prevenire, curare, nutrire, accompagnare: così Sant'Egidio ha cura degli anziani in Malawi al tempo del coronavirus

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In diversi modi la Comunità di Sant'Egidio si prende cura degli anziani in Malawi e della loro salute, attraverso la prevenzione e gli aiuti alimentari.

Nella capitale Lilongwe, la Comunità ha dedicato una giornata speciale alla salute degli anziani del quartiere di Kawale, che hanno potuto fare uno screening gratuito per l'ipertensione, una patologia frequente in Africa.

Nel sud del paese, dove è presente una fitta rete di Comunità nei villaggi, le distribuzioni alimentari a Zomba, Phalombe e Mulanje aiutano gli anziani ad affrontare una condizione resa più difficile dalla pandemia.

Eventi pubblici e distribuzioni diventano, in questo delicato periodo, momenti di ritrovo molto importanti per la popolazione locale, per conoscere le regole per proteggersi dal Covid-19 e per ricevere dai volontari una dotazione di mascherine, un bene difficile da reperire.