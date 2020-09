news

Shaping Peace together: diamo forma insieme alla pace. Giornata internazionale della Pace, il 21 settembre. #peaceday

Ricorre domani la Giornata Internazionale della Pace, istituita dalle Nazioni Unite con voto unanime dell’Assemblea generale nel 1981. Da allora il 21 settembre è un giorno, in cui si rinnova l’appello a un cessate il fuoco globale di 24 ore e vengono organizzati eventi educativi sul tema della pace.



Quest’anno per l’International Peace Day è stato scelto il titolo significativo di “Shaping Peace Together”, ossia “Plasmiamo insieme la pace”, ponendo in particolare l’accento sulla necessità di una cultura della compassione e della collaborazione tra i popoli e le nazioni di fronte alla minaccia globale della pandemia.



Costruire, anzi, plasmare la pace insieme, corrisponde a una vocazione profonda della Comunità di Sant’Egidio e al suo metodo di lavoro nelle relazioni internazionali, un metodo che si è consolidato in tanti anni di lavoro per la risoluzione dei conflitti.



La pace è infatti responsabilità universale e ciascuno vi deve contribuire con il proprio pensiero e il proprio lavoro, perché - come affermò Giovanni Paolo II nella Giornata di preghiera per la pace ad Assisi del 27 ottobre 1986 - “la pace è un cantiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi”.



Nel celebrare questa giornata, Sant’Egidio rinnova il proprio impegno quotidiano a costruire una cultura del vivere insieme, antidoto efficace a quella del nemico, a investire nell’educazione dei bambini e dei ragazzi attraverso le Scuole della Pace e il movimento dei Giovani per la Pace, a favorire il dialogo tra le nazioni e le religioni e a lavorare per l’accoglienza di profughi e migranti, unica soluzione alla sfida epocale delle migrazioni, amara conseguenza delle guerre, dei cambiamenti climatici e dell’iniqua distribuzione delle risorse del pianeta.