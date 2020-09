news

La solidarietà rafforza la sicurezza. I militari dell’Esercito dell’Operazione “Strade Sicure” donano generi di prima necessità a Sant’Egidio

I militari del Raggruppamento Lazio-Abruzzo, impegnati nell’Operazione Strade Sicure, hanno donato generi di prima necessità alla Comunità di Sant’Egidio, consegnati il 24 settembre presso il centro della “Città Ecosolidale” di Roma.

Si tratta di oltre 17 quintali di generi alimentari di prima necessità tra pasta, riso, cibo in scatola, biscotti, succhi di frutta e acqua oltre a prodotti per l’igiene personale, la pulizia e materiali didattico per la scuola – utili per coprire le individuate necessità di famiglie in difficoltà e persone senza fissa dimora.

La donazione testimonia una collaborazione avviata da tempo ed è avvenuta alla presenza del Comandante del Raggruppamento Lazio e Abruzzo, Generale di Brigata Fabrizio Argiolas e del Segretario Generale della Comunità di Sant’Egidio, Cesare Zucconi.

Nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, il linguaggio della solidarietà rafforza il quotidiano lavoro dei militari per garantire la sicurezza.