I corridoi umanitari, vie legali per l'accoglienza dei rifugiati. Marco Impagliazzo a "Stanze vaticane" in occasione della Giornata mondiale del migrante

I corridoi umanitari sono vie legali che permettono l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati. Autofinanziati, senza spese per lo Stato, sono un modello per l'Europa.

L'intervento di Marco Impagliazzo a "Stanze vaticane" (TgCom 24) in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato