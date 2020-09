news

Comunicato Stampa: Il segretario di Stato USA Mike Pompeo visita la Comunità di Sant'Egidio giovedì 1°ottobre

Nel corso del suo soggiorno in Italia, alle 10 di giovedì 1 ottobre, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si recherà in visita alla Comunità di Sant’Egidio.



Nota di accredito

Le testate giornalistiche che intendono seguire l’evento dovranno inoltrare una richiesta di accreditamento scrivendo a [email protected] entro e non oltre le 11 di domani, mercoledì 30 settembre, precisando nomi e qualifica di giornalisti e operatori interessati e allegando i loro documenti. Le risposte alle domande di accredito, che terranno conto anche delle misure anti Covid-19 in vigore, saranno inviate entro le 18 di mercoledì 30 settembre.



L’ingresso dei giornalisti, in piazza S. Egidio 3a, è previsto entro e non oltre le ore 9.30 di giovedì 1° ottobre.