A 28 anni dalla pace in Mozambico, si celebra "Pace senza Confini" a Maputo

in streaming alle ore 16,30

Il 4 ottobre, giorno della pace in Mozambico, in occasione del 28° anniversario della firma dell'Accordo Generale di Pace di Roma si tiene a Maputo l'incontro interreligioso nello Spirito di Assisi, "Pace senza Frontiere" sulla Piazza della Cattedrale di Maputo in Mozambico.

PROGRAMMA

ore 16,30

Saluti Iniziali

Giorgio Ferretti – Parroco della cattedrale di Maputo

Eneas da Conceição Comiche – Sindaco di Maputo

Francisco Chimoio – Arcivescovo di Maputo



Interventi dei leader religiosi



Proclamazione, e consegna dell'Appello di Pace 2020



Accensione dei candelabri, firma dell’Appello e scambio di un segno di pace