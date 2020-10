news

"Fratelli tutti" una via semplice ed essenziale a noi spaesati: la fraternità.

La nuova enciclica di papa Francesco, l'intervento di Andrea Riccardi

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Si è tenuta questa mattina in Vaticano, nell'aula del Sinodo, la presentazione della nuova enciclica di papa Francesco "Fratelli tutti", sulla fraternità e l’amicizia sociale.

Tra i relatori che hanno introdotto la lettura del testo, è intervenuto Andrea Riccardi, "Fratelli tutti - ha detto - traccia una via semplice ed essenziale a noi spaesati: la fraternità" e si è soffermato in particolare su quella che ha definito "la lacerazione più grave, che sa di morte: la guerra. (...) Questa bruciante contemporaneità della guerra è evidente ovunque: dal Mediterraneo all’Africa e altrove. Per molti, sono le “loro guerre”: non ci riguardano. Ci toccano solo se arrivano da noi i rifugiati. Ma i “pezzi” di guerra si saldano tra loro, creando un clima esplosivo, debordando e coinvolgendo chiunque: il fuoco si può estendere. È illusorio, nel mondo globale, pensare di isolare un conflitto. Eppure si vive come se fosse possibile".

"Dopo i tempi del cielo grigio della pandemia - ha concluso Riccardi - questa enciclica apre un orizzonte di speranza: divenire sorelle e fratelli tutti. Sorge un sogno per cui vivere e lottare anche a mani nude".

LEGGI L'INTERVENTO INTEGRALE DI ANDREA RICCARDI

IL TESTO DELL'ENCICLICA

GLI ALTRI INTERVENTI

Card. Pietro Parolin

Card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J.

Giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam

Prof.ssa Anna Rowlands