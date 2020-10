news

Le Comunità degli universitari del Malawi lanciano la campagna "La rivoluzione dell'amore"

Lo scorso fine settimana un gruppo di circa 50 responsabili delle Comunità degli universitari del Malawi, si sono riuniti a Blantyre per due giorni di riflessione sulla missione e il servizio ai poveri.

In un Paese reso ancora più povero dalla crisi economica generata dal Covid-19, gli ultimi sono dimenticati da tutti. Le Comunità degli universitari hanno lanciato una campagna “La rivoluzione dell’amore” in ogni università del paese per coinvolgere altri giovani nell’aiuto a chi è nel bisogno. Il loro incontro si è concluso con una visita al carcere di Blantyre e ai ragazzi di strada per distribuire cibo, mascherine e sapone.