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I cuori delle donne arrivate da lontano “cuciti” da ago e filo con l’arte della sartoria

9 Ottobre 2020 - TRIESTE, ITALIA

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Ideato da una volontaria di Sant’Egidio, “Peacework” insegna un mestiere alle straniere e consente loro di stare insieme

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