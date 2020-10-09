news

9 ottobre. Memoria di Sant'Abramo, online dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere

9 Ottobre 2020 - ROMA, ITALIA

Preghiera in streaming

Memoria del patriarca Abramo. Nella fede partì verso una terra che non conosceva, promessagli da Dio. Per questa fede è chiamato padre dei credenti, ebrei, cristiani e musulmani.

Condividi su