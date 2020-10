appuntamento

A Lecce il 9 Ottobre preghiera in memoria di Eleonora e Daniele, e di tutte le vittime della violenza

Alle ore 20:00 nella Cattedrale Maria Santissima Assunta

I Giovani per la Pace di Lecce hanno sentito la necessità di fermarsi di fronte al male che colpisce tanti uomini e tante donne nel nostro tempo dedicando un pensiero particolare ad Eleonora e Daniele, giovani fidanzati, vittime di un assurdo e crudele atto di violenza.

Il 9 ottobre alle 20:00 nel duomo di Lecce si tiene un momento di preghiera, presieduto da don Flavio De Pascali.



Di fronte alla crescente cultura dell'odio, i Giovani per la Pace si fermano per ascoltare il Vangelo e pregare per tutti coloro che hanno perso la vita ingiustamente.