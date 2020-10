news

Si parla dei profughi di Lesbo e dei corridoi umanitari di Sant'Egidio a Geo&Geo

La condizione dei profughi nell'isola di Lesbo, resa ancora più drammatica dal recente incendio del campo di Moria, è un interrogativo alle coscienze dell'Europa a cui la Comunità non si è voluta sottrarre.

La recente firma di un accordo con il Ministero dell'Interno per un nuovo corridoio umanitario per i rifugiati che si trovano nell'isola greca, permetterà a 300 di loro di raggiungere l'Italia in sicurezza nei prossimi mesi.



Si tratta di un progetto totalmente autofinanziato, che garantirà, senza spese per lo Stato, accoglienza e integrazione ai rifugiati.

Per sostenerlo abbiamo aperto una sottoscrizione e chiediamo a tutti di aiutarci, donando e invitando altri a farlo.

DONA ONLINE - DONA SU FACEBOOK