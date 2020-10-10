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Il Nobel per la pace contro la fame: segnale importante durante la pandemia. Un editoriale di Andrea Riccardi su Corriere della Sera

10 Ottobre 2020

Andrea RiccardiPremio NobelCovid-19
Emergenze umanitarie

La lotta agli sprechi non si può più rinviare, si deve potenziare un’agricoltura attenta alla biodiversità, non che avveleni la terra

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