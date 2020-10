news

Sud Sudan: conclusi colloqui a Roma con un nuovo accordo per il cessate il fuoco. Conferenza stampa a Sant’Egidio, 14 ottobre ore 12

Dopo mesi difficili e l’impossibilità di muoversi dal paese a causa della pandemia da coronavirus, le delegazioni del Governo del Sud Sudan, dell’opposizione e di tutte le parti in conflitto, si sono riunite in questi giorni nuovamente a Roma, presso la sede della Comunità di Sant’Egidio, dove il 13 gennaio scorso avevano firmato la road map per il dialogo e la riconciliazione.

Alla fine dei colloqui è stato siglato un nuovo accordo per il cessate il fuoco e lo sviluppo del processo di pace, che verrà illustrato in conferenza stampa mercoledì 14 ottobre, alle 12, a piazza Sant’Egidio 3a, alla presenza dei rappresentanti delle diverse delegazioni e dei mediatori della Comunità di Sant’Egidio.



