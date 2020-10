news

Si avvicina l'Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace "Nessuno si salva da solo - Pace e fraternità". Vi invitiamo a registrarvi, per ricevere tutti gli aggiornamenti

Il 20 ottobre si avvicina e con esso l'incontro tra le religioni per la Pace che si svolgerà a Roma, in piazza del Campidoglio e verrà trasmesso online in 8 lingue. Clicca qui per saperne di più

Per prepararci vi facciamo un piccolo dono: l'ebook "Lo Spirito di Assisi", versione aggiornata al 2020, che potete scaricare cliccando QUI

Nei prossimi giorni ci saranno altri aggiornamenti, il programma completo e il nuovo video: per questo vi invitiamo anche a iscrivervi al canale Youtube di Sant'Egidio: in questo modo sarete sempre aggiornati e riceverete sul vostro dispositivo l'avviso dei collegamenti in streaming.



Inoltre ognuno può apporre all'immagine del proprio profilo Facebook il motivo Fraternity2020 CLICCA QUI

Ma non finisce qui, manderemo informazioni anche su questi gruppi (Whatsapp e Telegram), creati appositamente per l'evento, clicca sulle icone per iscriverti!