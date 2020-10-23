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Il falso vangelo del «salva te stesso»

23 Ottobre 2020 - ROMA, ITALIA

Andrea RiccardiPreghiera per la pace
fraternity2020

Andrea Riccardi sull'Osservatore Romano spiega il significato delle "religioni insieme" a Roma per l'Incontro "Nessuno si salva da solo. Pace e fraternità"

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