Immigrazione e corridoi umanitari: via legale e sicura di accesso in Europa. Intervista a Daniela Pompei su Padre Pio TV

La puntata di "Storie di Comunità"

I corridoi umanitari rappresentano una strada sicura e legale di accesso in Italia per migranti in condizione di particolare vulnerabilità. Rappresentano un modello di integrazione e accoglienza, replicato in altri paesi europei. I corridoi umanitari hanno lo scopo di evitare i viaggi della morte e le conseguenti tragedie in mare; e di contrastare il business dei trafficanti di esseri umani e delle organizzazioni criminali. Nella puntata di "Storie di Comunità" su Padre Pio TV, ne parla Daniela Pompei, responsabile immigrazione della Comunità di Sant’Egidio.