Gli auguri della Comunità di Sant'Egidio all'arcivescovo di Kigali (Ruanda), monsignor Antoine Kambanda per la nomina a cardinale

La Comunità di Sant'Egidio si rallegra per la nomina a cardinale dell'arcivescovo di Kigali (Ruanda), monsignor Antoine Kambanda. I nostri migliori auguri ad un pastore a cui ci lega un'amicizia cresciuta negli anni, da Roma al Ruanda, con la partecipazione ai convegni “Cristiani e pastori per la Chiesa di domani” e nell’impegno per la riconciliazione, la pace e la difesa dei più poveri.