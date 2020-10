news

Corridoi umanitari: Domani 29 ottobre, l'arrivo di 63 rifugiati dal Libano riapre una via che dà vita e speranza

Arriveranno domani mattina da Beirut 63 rifugiati con i corridoi umanitari promossi dalla Comunità e dalle Chiese protestanti italiane.

È il primo arrivo dal Libano - dove la condizione dei rifugiati è sensibilmente peggiorata non solo per la pandemia, ma anche per la grave crisi politica che attanaglia il Paese dopo la terribile esplosione che ha devastato Beirut.

L’arrivo di questo gruppo di profughi era previsto nel mese di marzo, quando l’Italia andò in lockdown a causa della diffusione del Covid-19. Si tratta prevalentemente di famiglie cristiane e musulmane, con diversi minori e alcuni anziani, che si ricongiungeranno ai figli, arrivati con i corridoi umanitari negli anni scorsi e già integrati e autonomi dal punto di vista economico nel nostro Paese.

Tutti i rifugiati hanno seguito il protocollo sanitario per entrare in sicurezza, sono tutti risultati negativi al Covid-19 e al momento dell'arrivo in Italia ripeterannno i test e seguiranno le procedure di sicurezza sanitaria richieste. In un momento difficile, di smarrimento per tanti, questo arrivo rappresenta un segno di speranza e di vita.