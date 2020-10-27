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La visita del Ministro della Salute del Centrafrica, ad un anno dall’apertura della Clinique DREAM di Bangui

28 Ottobre 2020 - BANGUI, REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Dream
Centrafrica

Un altro passo nella collaborazione tra Sant’Egidio e Ministero della salute della Repubblica Centrafricana

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