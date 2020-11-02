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2 Novembre. Memoria di tutti coloro che si sono addormentati nel Signore, online dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere

2 Novembre 2020 - ROMA, ITALIA

Preghiera in streaming

Memoria di tutti coloro che si sono addormentati nel Signore. Ricordiamo in particolare quei defunti che non sono ricordati da nessuno e tutti quelli che sono cari al nostro cuore.

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