"Solidarietà a prova di pandemia" in un video dei Giovani per la Pace di Maputo l'aiuto ai più poveri nella capitale del Mozambico

I Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio di Maputo in Mozambico raccontano in un video la loro scelta di solidarietà con i più poveri nel tempo della pandemia.

I giovani si stanno adoperando per assicurare cibo e presidi sanitari a persone che vivono in strada, impoverite per il crollo della "economia informale" che rappresenta una fonte di sostentamento per tanti.

Un'iniziativa di "prossimità" che fa tuttavia molta attenzione al distanziamento fisico, praticato e insegnato, come misura di prevenzione della diffusione del virus. Con la certezza che, come affermano a conclusione del video, "ogni gesto cambia il mondo".