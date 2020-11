news

Trattoria degli Amici: il ristorante che sfida la crisi per includere persone con disabilità

Un servizio di Radio Vaticana

Non è un ristorante come gli altri, anche se affronta come tutte le attività economiche i duri colpi della crisi causata dalla pandemia. La Trattoria degli Amici, in piazza Sant'Egidio a Roma, continua la sua sfida di includere attraverso il lavoro le persone con disabilità. Paola Scarcella, della Comunità di Sant'Egidio, racconta a Radio Vaticana le difficoltà della riapertura dopo il lockdown e le misure adottate per proteggere la salute dei lavoratori, in quanto soggetti particolarmente a rischio.

La Trattoria si è riorganizzata e apre le sue porte con responsabilità e in sicurezza. Sono attivi anche il servizio di asporto e il delivery attraverso l'app di Glovo. Tutte le informazioni si trovano sul sito https://www.trattoriadegliamici.org/