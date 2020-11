news

Anziani "mai più soli". Conferenza stampa LIVE STREAMING 6 novembre ore 11,30

Link al live streaming e agli approfondimenti. Storie e proposte per proteggere ma non isolare

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nella seconda ondata della pandemia occorre proteggere ma non isolare, ripensando a fondo il sistema di assistenza e cura della popolazione anziana in Italia. Venerdì 6 novembre, alle 11.30 è trasmessa su www.santegidio.org la conferenza stampa della Comunità di Sant'Egidio in cui, attraverso il racconto di storie di ingiusta solitudine, si darà voce a chi in questi mesi non ha potuto parlare, per lanciare proposte e soluzioni concrete per migliorare le condizioni di vita della popolazione anziana durante e oltre il Covid-19.

Comunicato stampa »