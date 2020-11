news

A Barcellona il ricordo della "Notte dei cristalli"

In streaming alle ore 19:00

La Comunità di Sant'Egidio insieme alla Comunità ebraica di Barcellona fanno anche quest'anno memoria del pogrom che diede inizio alla persecuzione degli Ebrei in Germania. Non si deve dimenticare che il linguaggio dell'odio e la propaganda aprono le porte alla violenza. Proprio in questo tempo reso più difficile dalla pandemia occorre contrastare ogni manifestazione di intolleranza e razzismo e lavorare con maggiore determinazione per l'integrazione e la convivenza.

Intervengono, oltre a rappresentanti del Comune e della Generalitat de Catalunya:

Daniel Askenazi, rabbino della Comunità ebraica,

Armand Puig, rettore dell'università "Sant Pacià",

Dory Sontheimer, scrittrice,

Jaume Castro, Comunità di Sant'Egidio

Per seguire l'evento in streaming su Youtube clicca qui >>