Memoria della deportazione degli ebrei di Monaco

Alle ore 18:00, Knorrstr. 171, presso il luogo dove sorgeva il campo di concentramento di Milbertshofen

Il 20 Novembre 1941 iniziò la deportazione degli ebrei di Monaco. A 79 anni da quei tragici eventi non si deve dimenticare! Per fare memoria e perchè persecuzioni razziali e antisemite non si ripetano più, il 19 Novembre la Comunità di Sant'Egidio, la Comunità Ebraica e le autorità locali, nel rispetto delle prescrizioni legate alla pandemia da Covid19, si incontrano presso il memoriale del campo di concentramento di Milbertshofen, dove intervengono:



Charlotte Knobloch, presidente della Comunità Ebraica di Monaco



Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco



Heinrich Bedford-Strohm, presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania



Ursula Kalb, Comunità di Sant'Egidio