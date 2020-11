news

Presentazione del rapporto "Illuminare le periferie", il 19 novembre alle ore 11. In diretta dal centro della Comunità di Sant'Egidio di Tor Bella Monaca a Roma

Periferie umane e geografiche nei media

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

“I NON LUOGHI DELL’INFORMAZIONE: PERIFERIE UMANE E GEOGRAFICHE NEI MEDIA”

Sarà simbolicamente la sede della Comunità di Sant’Egidio a Tor Bella Monaca (Roma) ad ospitare la presentazione del Rapporto “Illuminare le periferie. I non luoghi dell’informazione. Periferie geografiche e umane nei media”, il prossimo 19 novembre dalle 11.00 alle 13.00.

Il rapporto di ricerca, curato dall’Osservatorio di Pavia, promosso da COSPE, USIGRAI, FNSI con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e, da quest’anno, anche dell’Impresa Sociale Con i Bambini, fotografa ancora una volta le sfide per il mondo dell’informazione in Italia. Due infatti sono i focus della analisi: il contesto italiano dell’informazione (nazionale e regionale) e quello estero, con uno sguardo ai paesi e alle questioni “marginali” come siccità, carestie, conflitti endemici (analizzate nei social oltre che nei mezzi di informazione tradizionali). Tutto questo concentrandosi - e non poteva essere altrimenti - sull’influsso della pandemia sulle agende dei media.

L’evento, che vede la media partnership della Tgr Rai ed è organizzato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e Rai per il Sociale, sarà visibile in diretta su www.facebook.com/raiperilsociale/live/ e sulle pagine facebook dei promotori. Sarà poi disponibile su RaiPlay e sul canale YouTube della Rai.





Introduce e modera Anna Meli, COSPE.

Saluto di Marco Impagliazzo, Comunità di Sant’Egidio.

Intervengono: Paola Barretta e Antonio Nizzoli, Osservatorio di Pavia;

Marco Rossi Doria, vice presidente Impresa Sociale Con i Bambini;

Emilio Ciarlo, responsabile comunicazione AICS;

Vittorio di Trapani, segretario USIGRAI;

Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale;

Giuseppe Giulietti, presidente FNSI.

Comunicato stampa del COSPE (PDF)