A 84 anni Ernesto ha ripreso in mano la sua vita. Una delle tante esperienze di cohousing a Roma con la Comunità di Sant’Egidio

A 84 anni Ernesto ha ripreso in mano la sua vita. Con l’appoggio dei figli ha deciso di trasferirsi in uno spazio di cohousing gestito dalla Comunità di Sant’Egidio a Montesacro. Qui, con altri cinque anziani e una badante, condivide un appartamento a via di Pratomagno dall’ottobre 2017.

Una vita dedicata al lavoro fino agli 80 anni. Nato a Villafranca di Verona nel 1932, è cresciuto a Roma, lavorando per decenni nel mondo del cinema. Una carriera significativa la sua, tanto da portarlo a dirigere, negli anni 60, il Festival del Cinema di Venezia per due edizioni. E dal 1982 al 2001 è stato anche direttore del Centro sperimentale di cinematografia.

