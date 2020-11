news

Battersi contro la pena di morte. L'impegno di Sant'Egidio nell'intervista a Mario Marazziti su Padre Pio TV

Si avvicina il 30 novembre, GIornata delle Città per la Vita contro la Pena di morte. Lo celebreremo con un Webinar Internazionale a cui parteciperanno esperti e attivisti da ogni parte del mondo (per informazioni e per iscriversi CLICCA QUI PER INFO E PER ISCRIVERSI)

In questa occasione, il consueto appuntamento settimanale con Sant'Egidio su Padre Pio TV è dedicato ad un approfondimento sulla campagna per l'abolizione della pena di morte nel mondo della Comunità, a colloquio con Mario Marazziti, coordinatore della campagna e cofondatore della World Coalition against Death Penalty.