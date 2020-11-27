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Il Perù tra povertà, Covid e golpe bianchi. Un editoriale di Andrea Riccardi

27 Novembre 2020

Andrea RiccardiAmerica Latina

Il Perù è un Paese latinoamericano dalla grande storia, ma il Covid-19 l'ha investito brutalmente: quasi un milione di contagiati e 35 mila morti.

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