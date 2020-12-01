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Preghiera di Maria Madre del Signore con la Comunità di Sant'Egidio alle 20:00

1 Dicembre 2020 - ROMA, ITALIA

Preghiera in streaming

Memoria del beato Fratel Carlo di Gesù (Charles de Foucauld), "fratello universale", ucciso nel 1916 nel deserto algerino dove viveva in preghiera e in fraternità con il popolo tuareg.

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