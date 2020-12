news

E' Lahore la nuova tappa dello Spirito di Assisi in Pakistan. L'incontro di Preghiera per la Pace nella capitale del Punjab

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

E' Lahore la nuova tappa dello Spirito di Assisi in Pakistan. La Comunità, insieme all'arcidiocesi, ha convocato i rappresentanti religiosi per realizzare, con il massimo rispetto delle regole sul distanziamento anti covid, un Incontro di Preghiera per la Pace in continuità con l'evento di Roma: "No one is saved alone. Peace and Fraternity".

Hanno partecipato l'arcivescovo di Lahore, mons. Sebastian Francis Shah, il Maulana Abdul Kabir Azad, imam della storica moschea Badshahi, che da tempo si è unito al cammino degli incontri internazionali per la pace della Comunità, il Gran Mufti di Lahore, Maulana Mubashir Hussain e altri rappresentanti delle chiese evangeliche e di altre denominazioni cristiane.

I lavori sono stati aperti dal messaggio di papa Francesco all'Incontro di Roma e introdotti dal rappresentante di Sant'Egidio Gary Mushtaq, che ha sottolineato l’importanza di questo incontro soprattutto in un tempo di paura e di incertezza a causa dalla pandemia.

Tutti gli intervenuti hanno voluto richiamare l'importanza dello Spirito di Assisi come un "dono dei cristiani a tutto il Paese" come ha detto l'arcivescovo Shah e un "cammino di pace, che rafforza la nostra volontà di opporci con coraggio all'odio e alla violenza, e ci spinge a proteggere i nostri fratelli di altra religione", come ha affermato il Maulana Azad.

Dopo la lettura dell’Appello di Pace 2020, firmato da tutti i partecipanti, ognuno ha acceso una luce al candelabro della pace. Una delegazione di bambini ha consegnato l’appello alle autorità presenti.