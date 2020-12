news

Il panettone solidale di AISM e Sant'Egidio è buono due volte: sostiene i poveri e la ricerca sulla sclerosi multipla

Dal 30 novembre al 6 dicembre sul sito www.aism.it/panettonesospeso con una semplice donazione di 10 euro, ciascuno potrà fare una doppia azione: sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e donare il panettone a Sant’Egidio per il Natale che la Comunità preparerà per famiglie povere, anziani e persone senza dimora.

Il "panettone sospeso" – questo il nome dell'iniziativa di AISM e Sant'Egidio – è l'idea di offrire, proprio come si fa con il caffé a Napoli, un momento di festa e un momento di gioia, a chi ne ha bisogno. Anche se sarà un Natale diverso, non mancherà l'impegno per i più poveri, e l'iniziativa congiunta è una significativa alleanza, perché la crisi si supera con la solidarietà.