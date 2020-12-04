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Memoria di San Giovanni Damasceno, preghiera della Santa Croce con la Comunità di Sant'Egidio

4 Dicembre 2020 - ROMA, ITALIA

Preghiera in streaming

San Giovanni Damasceno, Padre della Chiesa e monaco, vissuto a Damasco nel secolo VIII, distribuì i suoi beni ai poveri ed entrò nella laura di San Saba, nei pressi di Gerusalemme. Preghiera per i cristiani in Siria.

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