Cominciamo oggi! Basta un SMS al 45586 e, grazie al tuo aiuto, prepareremo un #Natalepertutti.

Dal 7 al 28 dicembre via alla campagna per l’SMS solidale

“Un Natale diverso, ma con gli amici di sempre”. Anzi anche di più. Perchè se in questi mesi è aumentata la povertà e il disorientamento di tanti, più forte deve essere la nostra amicizia, più caldo il nostro affetto, maggiore l'impegno perchè il Natale sia l'inizio di una nuova famiglia, un annuncio di speranza che raggiunga ognuno: e sarà #Natalepertutti.

Pasti e regali in tanti luoghi per tutto il periodo delle festività, rispettando le misure necessarieai tanti poveri, vecchi e nuovi, che in questi mesi hanno conosciuto difficoltà crescenti. Basta pensare che dal marzo scorso la Comunità ha creato in Italia oltre 50 nuovi centri di distribuzione alimentare e – rispettando le dovute misure di prevenzione – nelle sue mense è arrivata a offrire più di 6.000 pasti a settimana.



Dal 7 al 28 dicembre, quindi, sarà possibile regalare il Natale a chi ha più bisogno grazie a una donazione con chiamata da rete fissa o sms al numero 45586. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; 5 e 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali; 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.