Giornata Mondiale dei Diritti Umani: Il programma "DREAM" di Sant'Egidio per il diritto alle cure e alla prevenzione in Africa.

A "Storie di Comunità" su Padre Pio TV, Paola Germano, direttrice di DREAM, racconta il programma della Comunità di Sant'Egidio per la terapia e la prevenzione dell'AIDS in Africa. La puntata è andata in onda il 1° dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS.

A dicembre la rubrica "Storie di Comunità" continuerà a raccontare le iniziative di Sant'Egidio nell'appuntamento del martedì alle 16:15 che si può seguire sul canale 145 del digitale terrestre, su Tv Sat al canale 445, su Sky al canale 852 e in streaming sul sito internet: https://www.teleradiopadrepio.it/